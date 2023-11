Lady Tax colpisce ancora | Conte | altra sparata su Meloni

Intanto le opposizioni salgono sulle barricate: per Maria Elena Boschi il governo "è una maionese impazzita", Giuseppe Conte torna ad attaccare quella che ormai etichetta puntualmente come '',...

Manovra, Conte: "Meloni Lady Tax colpisce ancora" - LaPresse LAPRESSE

Giuseppe Conte. “Meloni è Lady tax, ed è ossessionata da me” (di A ... L'HuffPost

(LaPresse) "Giorgia Meloni «Lady Tax» colpisce ancora. Ha mandato in Parlamento una manovra con oltre due miliardi di nuove tasse per bambini, ...Since trading her FLOTUS title for that of a private citizen, Michelle Obama has climbed more than just the social ladder-she's scaled the tax brackets too.