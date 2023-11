L’acqua calda non è un «rimedio universale» per il dolore

Leggi su facta.news

(Di lunedì 6 novembre 2023) Il 31 ottobre 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un video pubblicato una settimana prima su TikTok. Nel filmato si vede un uomo mentre spiega che consumare «bollente è un» per trattare «dolori in qualsiasi parte del corpo». La persona in questione, identificata nel video come «Il dottor Piero Mozzi», aggiunge inoltre checonsumata con l’aggiunta di «Camomilla romana» o di «Leonorus cardiaca» può essere d’aiuto contro «tachicardie» e «aritmie». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia imprecisa. Innanzitutto specifichiamo che nel caso in cui si avvertono disturbi intestinali, disturbi nella zona del petto o dolori in ogni forma, è sempre ...