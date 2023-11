La vista di von der Leyen in Ucraina è un endorsement alla causa di Kyiv

Leggi su formiche

(Di lunedì 6 novembre 2023) Una visita a(la sesta dal febbraio 2022), svoltasi nei giorni scorsi, a sorpresa per ovvie ragioni di sicurezza. Così la presidente della Commissione europea Ursula von derha voluto mandare un nuovo segnale di supporto all’, in un momento particolarmente rilevante per il Paese dell’Est Europa, che si trova impegnato a combattere su due fronti: non solo quello della guerra contro l’invasore russo, ma anche quello per l’accesso all’Unione Europea. E in entrambi i fronti sta attraversando un momento critico. Sul piano bellico, le forze armate ucraine avanzano a ritmo lento, quasi impercettibile. La tanto promossa controffensiva estiva, sulla quale si erano create aspettative altissime, sembra sul punto di esaurirsi senza aver conseguito progressi rilevanti. Lo stesso comandante delle forze armate ucraine Valerii ...