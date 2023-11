La Salute si costruisce | non si compra

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 6 novembre 2023) Una riflessione, che mette insieme molte voci mediche e politiche, sul concetto di decrescita eper capire che il benessere sie non si, non si vende, non si mercifica. Lasiinsieme: è un concetto legato a doppio filo al benessere sociale e quindi di solidifica assieme al miglioramento della società. Lacollettiva è una responsabilità collettiva. Questa va oltre il Welfare (che ne è però un tassello cruciale) ma si orienta nella costruzione di simboli e forme che permettano la libera espressione collettiva. Decrescita – Voci e proposte per un mutamento di civiltà ha prodotto un’interessante riflessione sul concetto di decrescita. Da qui cerchiamo di trovare spunti di riflessione che ci emancipino come società dalla fretta di ...