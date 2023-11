La Roma potrebbe cedere Abraham

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 6 novembre 2023) L’attaccante inglese ha seri dubbi sul suo futuro e sulla sua continuità in giallorosso. Così ora le voci si fanno sempre più insistenti Con nove gol e sei assist in 54 presenze nella scorsa stagione, è stato la forza d’attacco di cui laaveva bisogno. In questa stagione è stato messo da parte da L'articolo