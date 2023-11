La Roma non molla mai Ribaltato il Lecce al 94° con Lukaku che prima aveva fallito un rigore Ora un derby decisivo

Leggi su italiasera

(Di lunedì 6 novembre 2023) Al 91° dialzi la mano chi non abbia pensato che la stagione dellasi sarebbe dovuta concentrare ad inizio novembre su Europa League e Coppa Italia.Sotto di un gol contro ildopo avercon– al primo errore dal dischetto in Italia – un calcio dial 1’ che avrebbe certamente indirizzato diversamente la gara, i giallorossi annaspavano alla ricerca del pareggio sbilanciandosi in fase difensiva e rischiando persino il raddoppio dei salentini. Con Mourinho in versione rischiatutto e un 4-2-4 ultraoffensivo (Belotti, Azmoun,e Dybala in campo contemporaneamente) che fino ad alloraprodottopochissimo ecco un magnifico colpo di testa di Azmoun su cross di Zalewsky ad infiammare un ...