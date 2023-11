La neutralità del Libano Amer Sabbouri | “Stati Uniti | Russia e UE dovrebbero intervenire insieme per favorire un processo che dia vita a due Stati separati”

Leggi su strumentipolitici

(Di lunedì 6 novembre 2023) L’atteso discorso del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah non ha deluso le aspettative dei tanti libanesi, che non hanno nessun interesse ad essere coinvolti in un nuovo conflitto. Il mantra che ripetono ormai quotidianamente è: “siamo stanchi delle guerre, al momento è solo al Sud, qui non arriva”. Se dal 7 ottobre Nasrallah aveva scientemente optato per il silenzio, lo scorso 3 novembre ha rotto gli indugi e nel suo lungo monologo, traboccante di accenti antimperialisti e antisionisti, ha evidenziato la volontà del Partito di Dio e di Teheran di non essere ulteriormente coinvolti, almeno per il momento, nel conflitto tra Israele e Hamas. Il leader di Hezbollah ha preso le distanze dall’operazione “Al-Aqsa Flood”, sostenendo che la matrice fosse “palestinese al cento per cento” e che nemmeno gli alleati di Hamas ne sarebberoinformati. Mentre ...