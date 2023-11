La Juve vince 1-0 a Firenze e torna a -2 dall' Inter

Leggi su agi

(Di lunedì 6 novembre 2023) AGI - Quarta vittoria consecutiva per lantus, che nel posticipo domenicale dell'undicesima giornata di Serie A passa a domicilio sul campo della Fiorentina. Al Franchi finisce 1-0 per i bianconeri grazie alla zampata di Miretti nelle prime battute di gara: la squadra di Allegri, alla sesta gara di fila senza subire gol, continua a tallonare l'capolista riportandosi a -2a vetta, mentre gli uomini di Italiano, sconfitti per la terza volta consecutiva in campionato senza segnare, restano inchiodati a quota 17. Dieci minuti sul cronometro e i bianconeri sbloccano la sfida con la bella zampata di Miretti, che anticipa Martinez Quarta sul cross basso da sinistra di Kostic, firmando l'1-0 ospite. I viola non si lasciano intimorire e con il passare dei minuti prendono campo, arrivando alla conclusione al 23' e 29' con Nico ...