Quello che non è cambiato è il rapporto fra Italia e Cina, solido e di lunga durata, chele ... anzitutto lain Ucraina, ma anche le relazioni UE - Cina. Prima missione a Pechino di un ...

La guerra affonda Biden: ma il «cigno nero» di un Trump 2 sarebbe una catastrofe Corriere della Sera

Hezbollah minaccia l'escalation ma non affonda - Guerra in Medio ... Agenzia ANSA

Prosegue la guerra in Ucraina. Stando ad alcune indiscrezioni, una delle navi più moderne e grandi della flotta del Mar Nero della Federazione Russa sarebbe stata colpita dai piloti dell'aeronautica ...È in uscita il nuovo libro di Emanuele Aliprandi "La guerra per il Nagorno Karabakh. Armenia, Azerbaigian e un popolo alla ricerca della pace".