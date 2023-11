La fortuna bacia l’Irpinia | vincita al 10eLotto

(Di lunedì 6 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Campania sorride con il. Nel concorso di venerdì 3 novembre, come riporta Agipronews, lapiù alta di giornata arriva da Mercogliano, in provincia di Avellino, grazie a un 9 Oro da 50 mila euro. L’ultimo concorso delha distribuito premi per quasi 13,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,2 miliardi di euro in questo 2023. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

