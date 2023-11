La droga | il legame col boss Senese | i video dei femminicidi Giandavide De Pau | il “killer delle prostitute” di Roma | verso il rinvio a giudizio

Leggi su open.online

(Di lunedì 6 novembre 2023) È il 17 novembre 2022. Nel quartiere di Prati, uno dei punti nevralgici dellabene, una scoperta stravolge quella che era iniziata come una giornata ordinaria: una donna di nome Marta Castano Torres viene ritrovata morta, con una profonda ferita d’arma da taglio al petto, davanti al suo appartamento in via Durazzo. Nella stessa mattina, vengono ritrovati i corpi senza vita di due donne di origini cinesi, anch’esse uccise a coltellate, a 850 metri di distanza, in via Riboty. Le indagini arriveranno in meno di 48 ore a un nome, quello diDe Pau, 51enne con un passato nella malana con il clan delMichele, già in cura psichiatrica dopo un’aggressione sessuale e al Sert per la dipendenza della cocaina. Adesso, l’uomo è accusato di triplice omicidio, con le aggravanti di ...