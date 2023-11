‘La dea degli Ebrei’ di Patai | ecco un invito ai ricercatori della verità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 novembre 2023) Oggi vorrei parlarvi di un libro di notevole interesse, per chiunque si accosti ai temi del Sacro espiritualità senza rigidità dogmatiche, bensì con uno sguardo intelligentemente sincretico e in perenne, onesta ricerca: La DeaEbrei di Raphael. Un testo indubbiamente sorprendente, pubblicato originariamente nel 1967 e ora proposto in Italia da Venexia, una casa editrice il cui catalogo offre una scelta molto interessante e variegata all’internostudi tradizionali, dell’esoterismo estoria delle religioni. Il libro fin dal titolo sfida le definizioni monolitiche in ambito confessionale: l’Ebraismo, infatti, viene considerato, convenzionalmente, la religione monoteista e patriarcale per antonomasia. Come tutti i testi che vanno a decostruire sovrastrutture interpretative ...