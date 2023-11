"Non si tratta di semplice maltempo, ma di impatti dellache ha portato il nostro Paese a registrare, solo nel 2022, il valore record di circa 2.000 precipitazioni straordinarie, tra ...

La presidente Arpa Lo Palo: «La crisi climatica Non è colpa dell'uomo». Pd e M5S a Fontana: la rimuova dall'incarico Corriere

La crisi climatica dramma di tutti - Rubriche Eco.Bergamo L'Eco di Bergamo

La tensione a contrastare il cambiamento climatico non dovrà venire meno, ma non basterà, perché intanto dobbiamo vivere con questo cambiamento e prima ce ne renderemo conto, meglio sarà. Analogo è il ...Nuova azione teatrale di attivisti ambientalisti per attirare l’attenzione sulla crisi climatica. Questa mattina a Londra due militanti del movimento Just Stop Oil hanno preso di mira un celebre ...