La classifica ATP prima delle Finals di Torino |  chi c' è nella Top 10 oltre Sinner

(Di lunedì 6 novembre 2023)consolida il 4° posto inmentre Djokovic è saldamente in testa dopo il trionfo a Parigi-Bercy. Intanto è cominciato il countdown per le ATPdi

Al momento il campione balcanico è in testa a questaa 7. Dietro di lui Federer, che ... Novak Djokovic Roger Federer •Finals - Il possibile girone di Jannik Sinner: meglio Novak ...

ATP Ranking: Djokovic sempre davanti a tutti, definiti gli otto maestri delle Finals. Cali per Musetti e Fognini Ubitennis

Ranking ATP: Darderi si migliora, Passaro risale. Dimitrov in Top 15 dopo 5 anni SuperTennis

Holger Rune parteciperà per la prima volta alle Nitto ATP Finals dopo essere stato a Torino solo come riserva nel 2022. Finalista a Monte-Carlo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude cosi la Diretta Live del match tra Sonego e Giron, ricordando che l'azzurro incontrerà il vincente di Gaston-Shelbayh. Un saluto sportivo 16.26 Prim ...