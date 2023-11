La Cassazione restituisce 17mila euro confiscati ad uno spacciatore

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 6 novembre 2023) La confisca di, rispetto alle due dosi di cocaina cedute in flagranza di reato quando era stato arrestato, è stata ritenuta sproporzionata dalla, che ha accolto il ricorso dellorestituendogli il denaro. A darne notizia è il quotidiano La Provincia di Como. L'uomo, 26 anni, di origini albanesi, era finito in carcere a dicembre 2022, quando la Guardia di Finanza di Ponte Chiasso lo aveva sorpreso a vendere due dosi di cocaina ad un giovane svizzero. Il pusher aveva in tasca altri 60 grammi di droga e nel b&b di Como dove alloggiava i militari avevano trovato i, per cui aveva patteggiato 2 anni di reclusione. La motivazione della decisione Laha ritenuto però che la confisca del denaro in quanto profitto del ...