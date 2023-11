(Di lunedì 6 novembre 2023) La confisca di, rispetto alle due dosi di cocaina cedute in flagranza di reato quando era stato arrestato, è stata ritenuta sproporzionata dalla, che ha accolto il ricorso dello ...

Laha ritenuto però che la confisca del denaro in quanto profitto del reato può essere motivata solo in proporzione allo spaccio di droga e non alla detenzione: nella fattispecie le due ...

La Cassazione restituisce 17mila euro a uno spacciatore - Notizie ... Agenzia ANSA

“Reset”, la Cassazione restituisce cinquemila euro a Silvia Guido Cosenza Channel

La confisca di 17mila euro, rispetto alle due dosi di cocaina cedute in flagranza di reato quando era stato arrestato, è stata ritenuta sproporzionata dalla Cassazione, che ha accolto ...La confisca di 17mila euro, rispetto alle due dosi di cocaina cedute in flagranza di reato quando era stato arrestato, è stata ritenuta sproporzionata dalla Cassazione, che ha accolto il ricorso dello ...