La campagna elettorale dell’Indonesia interessa molto anche a Washington

Leggi su strumentipolitici

(Di lunedì 6 novembre 2023) Nella terza democrazia più popolosa del mondo, il prossimo 14 febbraio più di 200 milioni di cittadini indonesiani saranno chiamati alle urne: si terranno infatti le elezioni politiche generali equelle presidenziali, da cui uscirà il successore di Joko Widodo. Si aspetta una lotta durissima fra i candidati: Prabowo Subianto del Partito del Movimento della Grande Indonesia, attuale ministro della Difesa; Ganjar Pranowo, ex governatore di Giava Centrale e appartenente al Partito Democratico Indonesiano di Lotta (PDI-P), attualmente al governo; l’ex governatore di Giacarta e politico filo-occidentale Anies Baswedan, coinvolto nella fornitura di armi ai combattenti papuani in Nuova Guinea. Il gradimento nei sondaggi Per sfruttare la popolarità del presidente in carica, Subianto ne ha nominato il figlio maggiore come suo vice, il 36enne Gibran Rakabuming Raka, ...