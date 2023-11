La Bartoccini Fortinfissi Perugia ingrana la sesta a Pescara 0-3

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 6 novembre 2023), 6 nov. – Al Pala Roma di Montesilvano, lasi rende protagonista di un’autentica prova di forza in casa del fanalino di coda del girone A della Serie A2, la SirdecoVolley. Le Black Angels rispettano ampiamente il pronostico della vigilia e rifilano un secco 3 a 0 alle abruzzesi nel pomeriggio di domenica 5 novembre. I parziali sono abbastanza esplicativi sull’andamento della partita: 10-25, 15-25 e 17-25. Coach Giovi ha avuto modo di far ruotare un po’ tutto il roster facendo rifiatare qualche effettivo che molto aveva speso nel match di mercoledì di Soverato. Ottimi quindi gli ingressi a gara in corso delle varie Braida, Messaggi, Atamah e Viscioni. L’Mvp è Cogliandro con tante giocate da applausi e muri fondamentali. Ad ogni modo arriva la ...