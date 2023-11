Konosuke Takeshita | ”Ho dovuto scegliere tra AEW e WWE”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 6 novembre 2023)ha fatto il suo debutto in AEW nel corso di un live event del 2021: esattamente un anno dopo, il wrestler giapponese ha firmato un vero e proprio contratto con la compagnia di Tony Khan., nonostante la giovane età, può già vantare vittorie eccellenti come quella su Kenny Omega, ottenuta nel corso di All Out lo scorso settembre. Parlando a DDT Pro Wrestling’s website,ha dichiarato che in passato è stato molto combattuto riguardo alla scelta della promotion per la quale firmare:“Quando ho perso il titolo KO-D contro Tetsuya Endo a Ryoogoku Kokugikan lo scorso marzo ho pensato che stava per iniziare la seconda fase della mia carriera. Pensavo che se non fossi passato a un nuovo mondo, la gente non si sarebbe fidata di me. Come campione, avevo fatto già il giro del mondo un ...