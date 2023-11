... tra i più stretti collaboratori del capo di stato maggiore delle forze armate di, Valery ... il mio assistente e amico intimo, il maggiore Gennady Chastyakov, è statonel giorno del suo ...

Kiev, ucciso consigliere del capo forze armate Zaluzhny - Ultima ora ... Agenzia ANSA

Kiev, ucciso consigliere del capo forze armate Zaluzhny La Prealpina

Kiev, 6 novembre 2023 – Uno stretto consigliere del comandante in capo dell'esercito ucraino, il generale Valery Zaluzhny, è stato ucciso oggi in un'esplosione.Valery Zaluzhny, comandante in capo delle forze armate di Kiev, ha annunciato che il suo stretto consigliere, il maggiore Gennady Chastyakov, è stato ucciso oggi in un'esplosione avvenuta nel giorno d ...