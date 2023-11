Juve | Miretti la vittoria di Allegri | la scelta della società tra passato e futuro

(Di lunedì 6 novembre 2023) Il primo gol, subito pesante. Fabioha dovuto aspettare tanto per trovare la prima rete con la magliantus, ma ha scelto una...

Alla fine Fiorentina -si è giocata, nonostante le richieste delle Autorità toscane di rinviare la partita per il ... al 10', di Fabio. I tifosi Viola presenti allo stadio - era assente la ...

Miretti: "Primo gol Juve Finalmente, ora tanti altri! Ringrazio Marchisio" Tuttosport

FINALE Fiorentina-Juve 0-1: quarta vittoria di fila di Allegri e -2 dall'Inter, decide Miretti La Gazzetta dello Sport

La Juventus è a meno due dal primo posto della classifica dopo la vittoria, per uno a zero, in casa della Fiorentina ...Il giornalista sportivo Paolo Ziliani si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui social dopo i risultati dell'11^ giornata di Serie A.