Juniors Coppa Davis Finals | l’Italia si arrende in finale alla Repubblica Ceca

(Di lunedì 6 novembre 2023) Cordoba – Mentre i Seniors giocheranno aldi Tennis il prossimo 22 novembre a Malaga (leggi qui), i Giovani Talenti Azzurri si prendono il secondo postoCup. Al Campionato Mondiale a Squadre Under 16,disegna un grande torneo, ma si devere in. Il racconto della gara (fitp.it) Nel singolare d’apertura Andrea De Marchi ha battuto 6-4 7-6(5), in un’ora e 46 minuti di partita, Jan Kumstat. Match giocato con un pizzico di tensione da entrambi ma con l’azzurrino capace di mantenere i nervi saldi nei momenti decisivi. Nel primo set il romano prende un break di vantaggio nel quinto gioco (3-2) ma lo restituisce ...

L'Italia è stata superata in rimonta dalla Repubblica Ceca nella sfida per il titolo alleDavis Cup Finals - in pratica il campionato mondiale a squadre Under 16 - che si sono concluse sui campi in terra rossa all'aperto di Cordoba. Nel singolare d'apertura Andrea De Marchi ha ...

