Iran | la vincitrice del Nobel per la Pace Narges Mohammadi inizia uno sciopero della fame

(Di lunedì 6 novembre 2023) L’attivistaianaha cominciato uno. Negli scorsi giorni le autorità carcerarieiane hanno bloccato il trasferimentoPremioper la, tuttora detenuta nel carcere di Evin a Teheran, a causa del suo rifiuto di indossare il velo: «– scrivono i parenti sui social – sta protestando sia per la decisioneRepubblica Islamica, ma anche contro l’imposizione dell’hijab» alle donne in. Nel messaggio si legge inoltre che, secondo «un medico di fiduciaprigione», la vicepresidente del centro per la difesa dei diritti umani ha bisogno di «essere trasferita in ospedale per cure ...

