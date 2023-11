“Io lascio | non posso più stare” Amici 23 | abbandono improvviso comunicato a Maria

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 6 novembre 2023)cambiamento ad23. Un allievo ha optato per il ritiro dalla scuola e quindi la sua esperienza è terminata qui. A prendere la decisione è stato lui stesso, che ha voluto avere un confronto con la sua insegnante e proprio a quest’ultima ha confermato il suo intento, che poi si è concretizzato. Il pubblico ha visto tutto nel seguito della puntata di domenica, andato in ponda lunedì 6 novembre. E il video è diventato virale. Una vera e propria delusione per i fan del concorrente di23. L’allievo ha scelto per il ritiro e quindi se n’è andato via per sempre. Ha anche spiegato le ragioni ufficiali che lo hanno indotto a incontrare Anna Pettinelli e a dire di voler immediatamente abbandonare il programma di Canale 5. A parlare è stata ancheDe Filippi, che ha confidato le cause di questo addio ...