Intesa Meloni-Rama sui migranti | due centri d' accoglienza in Albania

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 6 novembre 2023) Un accordo per portare in, nel porto di Shengjin e a Gjader, cittadina dell'entroterra albanese, fino a 36 milal'anno, 3 mila ogni mese. E' stato siglato oggi pomeriggio a Palazzo Chigi un protocollo d'tra la premier Giorgiae l'omologo albanese Edi. "Se l'Italia chiama l'c'è", ha detto quest'ultimo durante le dichiarazioni congiunte subito dopo la firma. Un accordo che, spiegano da Palazzo Chigi, è arrivato questa estate "durante l'incontro che i due leader hanno tenuto e che è stato narrato come una semplice vacanza". E invece "Altro che aperitivi…". L'sarà operativa entro la primavera 2024 e riguarderà soltanto isalvati in mare (con eccezione di donne in gravidanza e soggetti fragili) e ...