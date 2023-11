Intervista esclusiva all’Ambasciatore d’Italia in Cina | Massimo Ambrosetti

Leggi su panorama

(Di lunedì 6 novembre 2023) Nella nostra rubrica abbiamo condotto interviste con numerosi imprenditori e rappresentanti del Sistema Italia all’estero. Questa volta abbiamo avuto l'onore dire il nuovo Ambasciatore d’ Italia presso la Repubblica Popolare Cinese S.E.che ha iniziato il suo incarico il 16 maggio scorso. L’Ambasciatore si è laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche Internazionali presso l'Università di Padova. Nel corso della sua carriera, ha continuato a perseguire un alto livello di formazione accademica, tra cui un Master in Relazioni Internazionali a Cambridge, un Master in International Human Rights Law a Oxford e un Dottorato a Georgetown University con un PhD conseguito a Cambridge. La sua carriera diplomatica ha preso il via nel marzo 1991, concentrando inizialmente la sua attenzione sulla ...