Inter | UFFICIALE | lussazione della rotula per Pavard Quanto starà fuori

(Di lunedì 6 novembre 2023) L’perde Benjaminper un paio di mesi, come conseguenza dell’infortunio al ginocchio sinistro subito sabato pomeriggio,...

... quali,alia, la cassa e il debito trasferiti, il livello del capitale circolante, il costo ... VIVENDI SUL PIEDE DI GUERRA In una nota stampa, Vivendi, primo azionista di TIM , che ha ...

UFFICIALE – Inter, postumi lussazione della rotula per Pavard: tutore per 3/4 settimane, poi… fcinter1908

UFFICIALE – Inter, grave infortunio per Pavard: salterà il match contro il Napoli CalcioNapoli1926.it

il difensore dell’Inter ha rimediato una lussazione della rotula del ginocchio sinistro. Questo quanto comunicato ufficialmente dalla società nerazzurra tramite comunicato. Inoltre, la stessa nota ...Giornata di esami per Benjamin Pavard, uscito in anticipo dal campo durante la sfida tra Atalanta e Inter per il trauma rimediato al ginocchio sinistro. Dopo il contrasto con Lookman il francese ha ...