Inter | occhi sul prossimo attaccante | il profilo scelto da Marotta e Ausilio - Top News

(Di lunedì 6 novembre 2023) Il Salisburgo l'ha blindato fino al 2028, e come riporta gazzetta.it, non ha ovviamente intenzione di fare sconti. Ma l'sa che, in vista della prossima stagione, qualcosa in attacco andrà ...

...microfoni di Sky Sport Austria in vista della sfida di mercoledì in Champions League contro l':... La vittoria contro il WSG Tirol in campionato non è stata una gioia per gli, ma ci sono ...

Inter, occhi in casa Salisburgo: fari puntati su Konaté. Attacco, nel mirino altri 2 nomi fcinter1908

GdS - Inter, a Salisburgo occhi su Konaté: è un'idea per l'attacco. Mirino puntato anche su Krstovic... Fcinternews.it

Fernando Diniz, commissario tecnico del Brasile e fresco vincitore della Copa Libertadores con il Fluminense, ha convocato 24 calciatori per le gare di qualificazione al Mondiale del 2026 in programma ..."Soci arabi Non faccio nomi e non voglio scendere in dettagli simili. Ho raccolto capitale in diverse aree, basti questo”.