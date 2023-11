Inter | buone notizie | Arnautovic verso la convocazione col Salisburgo

... gli amici di Belgrado hanno avuto anche un paio dioccasioni col risultato fermo sullo zero ... non la Juventus unica antagonista credibile per l'. La Juventus ha giocato una partita ...

INTER, BUONE NUOVE: ARNAUTOVIC HA LAVORATO COL GRUPPO - Sportmediaset Sport Mediaset

Inter, buone notizie da Arnautovic: oggi parzialmente in gruppo. Convocato a Salisburgo fcinter1908

Blog Calciomercato.com: La Juventus trionfa a Firenze contro la Viola per una rete a zero: ancora una volta, la Juventus ricorre al celebre ma odiato "Corto muso", o meglio ...Buone notizie per Inzaghi, con Arnautovic che lavora in gruppo: il centravanti austriaco potrebbe essere convocato per Salisburgo-Inter ...