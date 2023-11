Intelligenza artificiale | lo tsunami 300mila colletti bianchi senza lavoro

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 6 novembre 2023) L'ha già avuto un impatto devastante sulle nostre abitudini ma questo é ancora niente. Uno studio di Goldman Sachs svela come sia in arrivo un vero e proprio, destinato a colpire in particolare il mondo del. A novembre 2022 - si legge su La Stampa - OpenAi ha pubblicato ChatGPT, l’Ai generativa diventata simbolo dell'avvento di questa nuova tecnologia in grado di scrivere testi e creare immagini come se a generarli fosse un umano. Un anno dopo è passata da zero a 1,5 miliardi di utenti, raggiungendo una valutazione di almeno 80 miliardi di dollari. Chi usa ChatGPT e le sue concorrenti come Bard di Google o la neonata Grok di Elon Musk lo fa per scrivere mail, controllare bilanci, fare previsioni, creare siti internet o sviluppare applicazioni. Quando si parla di Ai, l’indiziato ...