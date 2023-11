Indi Gregory Pro Vita & Famiglia | «Cittadinanza italiana è vittoria di umanità»

(Di lunedì 6 novembre 2023) Roma, 6 novembre 2023. «Laè un’ottima notizia ed è encomiabile il Governo Meloni per averla concessa. Accoglierein Italia, accompagnarla nella sua sofferenza e sostenere i genitori è un grande gesto di, sia a livello italiano che internazionale. È unacontro tutte quelle istanze di morte, che vorrebbero invece spingere la nostra società verso il baratro dell’eutanasia e del suicidio assistito trattando come uno scarto chi è debole, troppo anziano, malato o improduttivo. Al contempo sono vergognose le parole del senatore Andrea Crisanti, del PD, l’unica crudeltà sarebbe staccare la spina, uccidere la piccolaa cui invece si può dare piena dignità e che può essere accompagnata nella sua ...

Alle 15 in Inghilterra sarebbero stati sospesi i trattamenti che tengono in vita, una neonata inglese di 8 mesi gravemente malata per una patologia mitocondriale incurabile ricoverata al Queen Medical Center di Nottingham. Le autorità britanniche avevano negato il ...

Indi Gregory, cittadinanza italiana alla neonata inglese con malattia "incurabile" TGCOM

Cittadinanza italiana a Indi Gregory dal consiglio dei ministri. È la bambina inglese a cui vogliono... Corriere della Sera

Nella giornata di oggi, 6 novembre, la premier Giorgia Meloni ha convocato un Consiglio dei ministri straordinario per conferire la cittadinanza italiana alla piccola Indi Gregory, la bimba ...Conferita a Indi Gregory la cittadinanza italiana, in Inghilterra le avrebbero interrotto la ventilazione artificiale ...