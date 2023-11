Incidente stradale per Edoardo De Laurentiis | ferite due ragazze e un bimbo di 3 anni

(Di lunedì 6 novembre 2023) Edo De, figlio del patron del Calcio Napoli, è rimasto coinvolto in unmentre si trovava a bordo della sua Porsche.De, figlio del presidente del Calcio Napoli, Aurelio De, è rimasto coinvolto in un brutto. Nel primo pomeriggio di ieri, secondo una prima ricostruzione, tra via

Ieri pomeriggio Edoardo De Laurentiis , figlio del presidente del Napoli Aurelio , è stato coinvolto in unsulla via Appia Antica , tra Casapulla e Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta . Nel sinistro è rimasta coinvolta un'auto guidata da una donna che viaggiava insieme ad ...

Gaia era seduta nei sedili posteriori, non aveva allacciata la cintura e probabilmente, colta dal sonno, non si è resa conto di nulla. I soccorsi l’hanno trovata riversa in ...Incidente stradale senza grosse conseguenze per le persone interessate quello che ha visto protagonista Edoardo De Laurentiis, figlio del patron del Napoli Aurelio, e vice presidente del Napoli, ...