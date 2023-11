(Di lunedì 6 novembre 2023) Il rogo si è sviluppato durante un controllo alla palestra di via Verdi a Montespertoli in seguito all'alluvione. Tanta paura, ma inon sono gravi

Il rogo si è sviluppato durante un controllo alla palestra di via Verdi a Montespertoli in seguito all'alluvione. Tanta paura, ma i ragazzi non sono gravi

Incendio sul tetto della scuola, due ragazzi intossicati portati al Meyer LA NAZIONE

Incendio su un treno della Valsugana, mobilitata la macchina dei ... Il T Quotidiano

L'incendio, sebbene sia stato domato senza feriti, ha evidenziato l'importanza della preparazione e della prontezza nel rispondere a situazioni di emergenza. La reattività dei Vigili del Fuoco ha ...A Fortune Italia Mottura conferma che il ricambio della flotta è stato al centro della strategia contro i roghi sin dal 2020.