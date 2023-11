(Di lunedì 6 novembre 2023) Di un amico ci si domanda chi fosse quando non c’è più. Conle risposte sono improbabili, la risposta impossibile. La sua amabilità vitale, la sua indisciplina con m... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

era stato un brillante studente del Liceo Perticari dove si era diplomato nel 1964 per trasferirsi poi a Roma per gli studi universitari. La lontananza da Senigallia non gli aveva però ...

In memoria di Lanfranco Pace Il Foglio

Perito: intitolazione biblioteca comunale in memoria del professor Lanfranco Cirillo Info Cilento

Il 4 novembre u.s. è venuto a mancare Lanfranco “Dodo” Pace, abruzzese di nascita ma senigalliese di adozione, avendo qui svolto tutti i suoi studi fino al conseguimento della maturità classica.Lode all’indisciplina con metodo, allo scetticismo e al talento di un meraviglioso compagno di strada. In anni orrendi era entrato in molte subdole controversie, e non era controverso affatto ...