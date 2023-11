Di: Redazione Sardegna Live Roma, 6 nov. - Allarme terapiepediatriche in. I posti letto sono solo 273, a fronte di 9.788.622 potenziali pazienti da 1 a 18 anni. In pratica, nel nostro Paese c'è un posto letto di terapia intensiva per 35.586 ...

Sanità, terapie intensive pediatriche in Italia: sono poche e distribuite male. La mappa Sky Tg24

In Italia intensive pediatriche carenti, manca il 44% dei posti letto - Italia - Ansa.it Agenzia ANSA

Una neonata di 11 mesi è finita in terapia intensiva dopo aver ingerito dell'hashish ... E Fazio: «Non so a quanti faccia piacere» Navi russe alle porte dell'Italia: la nuova base che spaventa la Nato ...L'Italia ha attualmente una carenza di posti letto in terapia intensiva pediatrica, pari al 44,4% di quello che dovrebbe essere lo standard in ...