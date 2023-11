(Di lunedì 6 novembre 2023) In un clima crescente di preoccupazione per la sicurezza, lasta considerando l'introduzione di un "di" in ogni scuola. L'articolo .

...2 da 50,3 (a 45,9 da 46,4 il composito), mentre si è mossa in controtendenza la, con un Pmi ... Per gli aggiornamenti dei dati delle Borsela sezione Mercati mentre per le notizie in tempo ...

In Francia ecco il “pulsante di allarme” in tutte le scuole per contattare immediatamente la polizia e farla intervenire in caso di pericolo Orizzonte Scuola

Ecco come Macron punta a garantire la sicurezza energetica in ... Energia Oltre

Si muovono in ordine sparso le principali borse europee dopo gli indici Pmi di Italia, Francia, Germania e dell'Eurozona. La migliore è Milano (+0,28%), seguita da Londra (+0,07%), Parigi (+0,04%), ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...