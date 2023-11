In fiamme l’auto di un avvocato | la solidarietà del Consiglio dell’Ordine

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Con riferimento al grave episodio che ha visto vittima l’Rosario Stingone, al quale ignoti, durante la notte compresa tra il 5 e 6 novembre 2023, hanno incendiatovettura, ildegli Avvocati di Avellino esprimee vicinanza al Collega e, al contempo, stigmatizza il vile gesto posto in essere nei confronti di un Professionista che ha sempre tenuto una condotta irrepresibile. Auspica che la Magistratura possa, in tempi brevi, espletare tutte le indagini necessarie affinchè vengano accertate le relative responsabilità”. Ad esprimere lail presidentedegli Avvocati di Avellino, Fabio Benigni e il consigliere segretario Francesco Castellano. Auto in ...