In casetta arriva Ayle | il suo primo pubblico e la preoccupazione più grande

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 6 novembre 2023) Questo pomeriggio, lunedì 6 novembre 2023, è andato in onda su Canale 5, un nuovo appuntamento con il daytime di Amici 23. Che cosa sarà accaduto in puntata agli amatissimi allievi del talent? Tra le tante cose, into, il nuovo cantante che fa parte della squadra di Anna Pettinelli. L’allievo è già stato presentato in puntata e, chi segue le strisce quotidiane, senz’altro già lo aveva visto. Ora però inizia a farsi conoscere un po’ meglio al, oltre che ai suoi compagni di avventura. Amici 23,entra ine si racconta ai suoi compagnito ufficialmente nella scuola di Amici 23 per volontà di Anna Pettinelli e con tutto l’appoggio degli altri professori. Il cantante èto in ...