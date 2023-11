Imbarazzo in Rai | accanto a Fiorello un bodyguard con la croce celtica al collo

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 6 novembre 2023) Ha unaaled è comparso vicino a, durante la prima puntata di Viva Rai2!, scatenando un putiferio in Rai. Le immagini dell’uomo sono state infatti riprese da diversi smartphone e videocamere questa mattina e in poco tempo, circolando, sono divenute fonte diper la tv di Stato. Appena i video sono circolati, la Rai ha provveduto immediatamente ad ammonire i responsabili della società Amt Dual Service che si occupa in appalto della sicurezza del programma affinché episodi simili non si verifichino mai più.LEGGI ANCHE: Heather Parisi sbugiarda Amici, Mediaset va all’attacco: “È inaccettabile” Viva Rai2, vicino a #l'uomo della sicurezza con laalmette in ...