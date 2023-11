Ilaria Cucchi insultata su social | la Procura di Roma chiede l' archiviazione

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 6 novembre 2023) "Secondo ladi, dare della 'tr**a' anon è un reato". Lo scrive suila senatrice dell'Alleanza Verdi-Sinistra, in riferimento a un tweet del 2018 in cui veniva offesa e minacciata da un utente. "Dopo che il gip aveva respinto la prima richiesta didel pm, ladiha richiesto nuovamente l'per l'insussistenza del reato. Evidentemente ne sono convinti, per loro non ho una dignità", si legge ancora nel messaggio postato da. Nel tweet l'utente le augurava di "patire due volte quello che hanno fatto al fratello" Stefano, per la cui morte, avvenuta nel 2009, sono stati condannati due carabinieri.