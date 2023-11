Il Torino dimentica la Coppa Italia | Sassuolo KO! Vlasic decisivo

Leggi su inter-news

(Di lunedì 6 novembre 2023) Termina 2-1. I granata ritornano al successo dopo l’eliminazione dalla. Seconda vittoria di fila in Serie A. IL TORO C’È ? Al Grande Olimpico diarriva ildi Alessio Dionisi. Granata alla ricerca del successo dopo l’eliminazione dallain settimana per mano del Frosinone. La squadra di Juric, oggi squalificato, parte fortissima con due grandissime occasioni nel giro di 3? per Vojvoda e Sanabria. Al quinto minuto, ilpassa in vantaggio: sgroppata di Tameze sulla destra, palla in mezzo per Sanabria che batte Consigli per l’1-0. Ilnon ci sta e al 18? Thorstvedt mette dentro su assist di Berardi. Il gol subito però non frena il ...