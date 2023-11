“Il Re degli Ultimi” | il ritratto di Diego Armando Maradona di Enzo Beretta disponibile ora come audiolibro a puntate

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 6 novembre 2023) Le parole dipresentando il suo lavoro “Aveva in mente una missione precisa: rendere felici gli, vincere per tutti quelli che di solito perdono I sette anni dia Napoli sono il meglio della sua vita. Re e popolo, insieme. Praticamente la stessa cosa. Arriva in una squadra che sta per retrocedere e l’accompagna alla gloria, vincitore dove non si era vinto mai. “è stato un capolavoro e dentro un capolavoro ognuno ci trova quello che vuole.In questo mio viaggio che ho percorso nei vicoli di Napoli, tra i profumi di street food e la gente che ancora giustamente vive nel suo mito, cercavo il bello di, le pagine colorate, storie e aneddoti da raccontare ai milioni di bambini che amano questo ...