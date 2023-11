Il programma della Korea Week 2023 tra K-Beauty | K-Pop e film

Leggi su funweek

(Di lunedì 6 novembre 2023) Anche quest’anno, l’Istituto Culturale Coreano – in collaborazione con l’AmbasciataRepubblica di Corea e KOCIS (n Culture and Information Service) – dà il via alla, offrendo una varietà di eventi che permetteranno al pubblico di immergersi nella cultura coreana. L’evento si terrà a Roma dal 5 al 12 novembre. Lapresenterà diversi aspetticultura coreana, tra cui il K-, il K-Pop, il K-Movie, la K-Art e il K-Theater. Tutti gli eventi saranno accessibili gratuitamente, ma sarà richiesta la prenotazione per alcune attività.: K-Il 5 novembre, la...