Il problema di limitare la gratuità della pillola contraccettiva alle under 26 e ai consultori

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 6 novembre 2023) Il Consiglio di amministrazione dell’Aifa si starebbe preparando a pronunciarsi favorevolmente sulla. Come già trapelato dai giorni scorsi, però, pare che questa delibera avrà un doppio vincolo: lafino ai 26 anni di età, e la possibilità di ritirare lasoltanto in ospedale o ino, e non in farmacia. Dopo il parere positivo del Comitato scientifico sulla possibilità di distribuire la contraccezione orale a tutte le donne senza vincoli, in quanto strumento fondamentale per proteggere la loro salute, il Cda ha quindi messo dei paletti. La misura ha già incontrato diverse voci di opposizione, tra le quali quelle delle senatrici Cecilia D’Elia e Beatrice Lorenzin, che in una nota definiscono “la proposta del Cda di Aifa di distribuire la ...