Il Principe William preso in giro e abbandonato | il vero volto di Harry «Non venire»

(Di lunedì 6 novembre 2023) La Megxit, (termine coniato – con riferimento alla “Brexit” – per indicare il periodo di allontamento dele di sua moglie Meghan Markle dalla vita legata ai riti di Buckingham Palace e da tutti i cerimoniali reali) rappresenta un evento di rilevanza epocale nella storia della Famiglia Reale Britannica. Oltre ad un primato storico,...

Ultimamente anche Kate Middleton, consorte del, in una visita ufficiale ne ha sfoggiate un paio total white molto semplici, ben diverse dal modello bianco proposto da Valentino, ...

Il principe William a Singapore per gli Earthshot Awards Libero Tv

Il principe William rema senza Kate a Singapore per gli Earthshot Awards ilmessaggero.it

Il principe Harry avrebbe rifiutato un invito alla storica festa per il 75esimo compleanno di suo padre, il re Carlo. Martedì il monarca terrà una celebrazione alla Clarence House ...Milano, 6 nov. (askanews) – Prima di tutto, per quanto riguarda l’attacco russo ai soldati della 128esima Brigata d’assalto in montagna, che ha avuto luogo nella regione di Zaporizhzhia. Le mie ...