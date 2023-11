Il premier irlandese | ' Non mi pento di aver descritto le azioni di Israele a Gaza una vendetta'

(Di lunedì 6 novembre 2023) ll primo ministro, Leo Varadkar, ha affermato di non pentirsi diledicome "qualcosa che si avvicina di più alla". Il Taoiseach, ...

ll primo ministro, Leo Varadkar, ha affermato di non pentirsi di aver descritto le azioni di Israele a Gaza come "qualcosa che si avvicina di più alla vendetta". Il Taoiseach, parlando ai giornalisti durante una visita in Corea del Sud la scorsa settimana, ha detto: Credo fermamente che... Israele abbia il diritto di difendersi, abbia il diritto di attaccare ...

Lotterie: Française des Jeux acquista Premier Lotteries Ireland ... AGIMEG

Guerra Israele-Hamas: tutte le notizie TGLA7

La FDJ ha annunciato di aver acquisito il 100% del capitale azionario di PLI, assumendo il controllo dei diritti esclusivi per gestire la Lotteria nazionale irlandese fino al 2034. L’acquisizione ...L'operatore francese della lotteria nazionale Française des Jeux (FDJ) ha completato l'acquisizione di Premier Lotteries Ireland (PLI). FDJ ha raggiunto un accordo a luglio del valore di 350 milioni d ...