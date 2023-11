Il Pd di Schlein è un colabrodo nei sondaggi | il dato allarmante | altro che 20%

Leggi su iltempo

(Di lunedì 6 novembre 2023) Cresce il centrodestra – 46,8% dei consensi – e aumentano i propri consensi tutti i partiti della maggioranza. Crisi invece per il Partito Democratico. È quello che emerge dall'ultimoo Quorum/YouTrend per Sky TG24 che certifica l'incremento dei punti di vantaggio della coalizione guidata da Giorgia Meloni rispetto a quella del centrosinistra. Se si votasse oggi, infatti, sarebbero 22 i punti di distacco tra le due coalizioni – unnettamente più alto rispetto ai 18 delle elezioni del 2022. A guidare la cavalcata nelle intenzioni di voto del centrodestra, Fratelli d'Italia. Il partito di Meloni cresce fino al 29,5%, +0,1% negli ultimi sette giorni. Stesso incremento per Forza Italia che si assesta al 6%. Più marcata la crescita per Lega +0,3% - 9% dei consensi, al suo massimo livello da quando Quorum/YouTrend monitora ...