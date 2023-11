Il parere di Adani su Raspadori | “È capace di fare tutto”

Le parole su Instagram completano un discorso più ampio cheaveva iniziato nell'ultima puntata della Bobo TV di ieri sera. L'opinionista aveva sottolineato come a suoil ciclo di Pioli ...

Milan, Pioli trova un alleato a sorpresa: Adani lo difende Virgilio Sport

Adani: “Pioli mai sopportato dai tifosi, il suo ciclo al Milan è finito” MilanLive.it

I cadaveri di due coniugi italiani, di 54 e 47 anni, sono stati trovati in un appartamento di via Piave, a Corbetta, nel Milanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Abbiategr ...Dopo le accuse a Nicola Zalewski e Stephan El Shaarawy per il caso scommesse e quelle di stalking ai danni di Lorenzo Pellegrini.