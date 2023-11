Il Papa | «Non sto bene di salute»

Il Pontefice ha pronunciato queste parole con la voce molto affaticata eha proseguito oltre.Francesco ha oggi una fitta agenda di incontri tra cui quello con settemila bambini provenienti da tutto il mondo "Buon giorno, saluto tutti voi e vi do il benvenuto. ...

Papa Francesco, oggi: «Non sto bene di salute». E non legge il discorso Corriere della Sera

Papa Francesco: “Non sto bene”. Ed evita di leggere un discorso. Ma poi continua le udienze la Repubblica

Juba (Agenzia Fides) - “La mia prima riflessione che ho avuto quando la sera degli Ognissanti ho appreso della morte del vescovo Paride Taban, è stata “ecco è andato ad aggiungersi ai Santi”; non sono ...ma purtroppo non sto bene di salute e per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi affinché lo portiate". Queste parole sono state pronunciate dal Papa durante l'udienza con i Rabbini ...