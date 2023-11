Il muro dei 100 | un appello al cambiamento nel cuore multiculturale di Roma

Leggi su funweek

(Di lunedì 6 novembre 2023) Il 6 novembre 2023 la Campagna dei 100 di Perimetro, in collaborazione con Contemporary Cluster, fa tappa aall’Esquilino, nelpiùdella Capitale, con il “dei 100”: si tratta di un mosaico in bioresina che raffigura i volti di 100 personalità della capitale italiana che incarnano la sostenibilità in tutte le sue sfaccettature. LEGGI ANCHE – Ail primo mosaico in bioresina: ecco il “green smart wall” installato a Garbatella Questo progetto, curato da Yourban 2030 e con il patrocinio del Municipio I e in collaborazione con Graffiti for Smart City, mira a promuovere il, partendo dalla sostenibilità e spaziando verso l’inclusione sociale, l’integrazione, la finanza etica e la coesione tra le comunità. Il “dei ...